【武漢肺炎】意大利死亡人數升至11人　法國再增兩人確診

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在歐洲蔓延，其中在2月25日，意大利再有4人死亡，令當地因感染而喪生的人數上升至11人，是歐洲疫情最嚴重的國家。而法國同日亦新增2人確診。

武漢肺炎：意大利連日急增確診數目，當地國會職員上班時都要使用消毒酒精洗手，保障個人衛生。（Reuters）

意大利國家民事保護部負責人博雷利（Angelo Borrelli）表示，新增的3名死者年齡都是80多歲的長者，生前居住於疫情最為嚴重的倫巴第大區（Lombardy）。而鄰近的威尼托（Veneto）亦指同日有1人喪生，導致全國有最少11人死亡。

博雷利提到，意大利現時共有322宗確診，主要都是來自北部地區。衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）在羅馬與鄰國衛生部長會面後表示，各國會繼續確保邊境開放，指現時閉關並不適當和有效。

另外，法國同日亦新增兩宗確診病例，令當地共有14人受感染。衛生部官員指，兩宗新個案分別是一名曾到過意大利倫巴第的男子，以及是一名最近到過中國年輕女性，當局稱她日前從中國返回當地。

羅馬尼亞傳媒引述衛生部門消息指，當地出現首宗確診個案，患者是一名男子，在三周前從意大利回國，目前在布加勒斯特醫院接受隔離。不過副衛生部長則指沒有人確診。