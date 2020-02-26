意大利疫情・武漢肺炎｜確診病例達322宗　總理歸咎醫院管理不當

意大利疫情急速惡化，新型冠狀病毒肺炎確診病例增至322宗，死亡個案達11宗。總理孔特（Giuseppe Conte）2月24日將疫情蔓延歸咎於北部一間醫院管理不當，導致疫情爆發。

2月25日，意大利羅馬西班牙廣場的著名景點破船噴泉附近遊客都戴上口罩。（路透社）

意大利大多數病例集中在北部，但兩個重災區外開始出現確個案，其中三宗病例在西西里島（Sicily），兩宗在托斯卡納區（Tuscany），一宗在利古里亞區（Liguria）。

意大利首名患者2月18日因為類似流感的徵狀前往倫巴第大區（Lombardy）科多尼奧鎮（Codogno）的醫院求診，患者就醫後卻被送回家，但不久後因為病情惡化而返回醫院，結果冠狀病毒測試結果呈陽性。

孔特告訴記者，倫巴第大區病例的增長是因為根據這些病例的推薦治療方案來看，醫院管理並不完全正確。他認為，管理不善確實導致病毒傳播。

倫巴第大區衛生部門主管加勒拉（Giulio Gallera）對孔特的言論感到震驚，形容是冒犯言論和不能接受，並指患者最初求診時沒有到過中國或與患者接觸。後來得知患者曾與到訪過中國的人士接觸，但該名人士並無患病，排除患者為疫情源頭。

在重災區倫巴第大區和威尼托區（Veneto）執政的右翼反對派聯盟黨對孔特的言論極之不滿。眾議院領袖莫利納里（Riccardo Molinari）形容「幾乎是法西斯主義」言論。

自2月21日以來，意大利的病例數開始激增。意大利民防部門負責人博雷利（Angelo Borrelli）表示，從24日晚到25日晚的24小時內，病例從222宗增加到322宗，一天之內增長45％。

倫巴第大區其中一個「封城」的市鎮豐比奧（Fombio）市長帕塞里尼（Davide Passerini）承認，病例數量的增加「令人擔憂」。他形容，「生活就像在偏遠的村莊一樣：一切都關閉，人們出門只是為了購物。」

意大利建議居住或訪問過隔離區的人，或接觸過陽性病例的人自我隔離兩週。他們每天進行兩次體温檢查，並通過免費電話與醫生或國家衛生部門保持聯繫。