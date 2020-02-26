武漢肺炎｜美官員：病毒符合「大流行」部份標準　美將有社區傳播

新型冠狀病毒肺炎近日於歐洲和中東急速蔓延。美國疾病控制和預防中心（Disease Control and Prevention）的高官2月25日表示，病毒已經符合「大流行」的其中兩項標準，並警告新型肺炎將於美國擴散，官員稱，問題已不是會否出現社區傳播，而是何時出現和美國有多少人會患上嚴重疾病。

美國疾控中心高官梅索尼耶指，新型冠狀病毒已經符合「大流行」其中兩項標準。（路透社）

國家免疫與呼吸道疾病中心總監梅索尼耶（Nancy Messonnier）表示，美國出現兩宗人傳人個案令人擔憂，加上病毒致命，已經符合「大流行」三項標準的其中兩項。她指，隨愈來愈多國家出現社區傳播，將進一步接近「大流行」的另一條件「病毒在全球傳播」，也導致堵截疫情愈來愈難。

美官員：預計美國會出現社區傳播

梅索尼耶也指，預計美國會出現社區傳播，形容問題已經不是會否出現社區傳播，而是何時出現和美國有多少人會患上嚴重疾病。

梅索尼耶表示，有假設認為疫情可能是「季節性」，有機會在夏季緩和。她指，其他呼吸道疾病如流感是季節性，所以很多病毒性呼吸道疾病的疫情於春季和夏季緩和，期望今次疫情亦都在夏季減退。。