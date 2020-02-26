【武漢肺炎】日本：東京奧運或取消言論不是國際奧委會主張

國際奧委會（IOC）資深委員龐德（Dick Pound）日前接受媒體採訪，談到一旦新冠肺炎疫情爆發而令在東京舉行奧運太危險，主辦方可能要取消奧運會，這番言論引來國際關注，日本政府2月26日回應稱，該言論並非國際奧委會官方主張。

日本政府一直強調東京奧運會不會受到疫情影響，將如期召開。圖為2020年2月15日，演員石原里美參加在東京都羽村市舉行的奧運會火炬接力彩排（新華社）

日方：不是國際奧委會官方主張

日本官房長官菅義偉在2月26日上午的記者會上表示：「經（東京奧運會）組委會確認，（東京奧運會或取消）不是國際奧委員的官方主張。有這樣的言論正說明國際奧委會正在朝着東京奧運會按照計劃舉辦的目標，開展準備工作。」菅義偉還談及將於3月啟動的奧運聖火傳遞儀式，他說：「沒有聽說日程會發生變化。」

日本TBS電視台報道，日本奧運大臣橋本聖子在2月26日的眾議院預算委員會上給出與菅義偉相同的答覆，否認東京奧運會可能取消的說法。

2020東京奧運會因為疫情蒙上陰影，身為東奧大使的女星石原里美（右）2月中出席傳遞聖火的綵排活動，全程表現親民，讓市內憂心忡忡氣氛得以稍稍紓緩（Reuters）

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此外，東京都知事小池百合子表示：「聽說（東京奧運會或取消）是奧委會委員的個人見解。奧委會內部專門負責東京奧運會的人員還說要好好準備，還向我發了電郵。」

東京奧運會停辦風波的起因是美聯社2月25日的一篇報道，從1978年起擔任國際奧委會委員的資格最老的龐德（Dick Pound）接受採訪，表明看法稱判斷東京奧運會是否舉辦的限期可以延後到5月下旬。他還推測稱，如果疫情不平息，主辦方「或許會探討停辦」。