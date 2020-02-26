【武漢肺炎．韓國疫情】駐韓美軍出現首例士兵確診

韓聯社2月26日報道，駐紮在韓國東南部漆谷郡的一名駐韓美軍士兵經檢測新冠病毒呈陽性，這是駐韓美軍中首次出現新冠肺炎病例。

駐韓美軍方面透露稱，這名士兵是卡洛爾營地的一名23歲男子，目前正在其基地外的住所自我檢疫隔離。他2月24日訪問沃克營地，並於2月21日至25日進入卡洛爾營地。

韓國疾病控制與預防中心（KCDC）和駐韓美軍的專業衛生人員正在積極追蹤接觸者，以確定是否可能有其他人受到接觸。

駐韓美軍已經開始執行所有適當的控制措施，以防止病毒擴散，並將駐韓美軍的風險預警級別保持在「高級」水平，這是保護部隊的謹慎措施。

據悉，這是與駐韓美軍有關的人口中出現的第二例確診病例，首例為一名駐韓美軍家屬。

韓國外交部韓美防衛費分擔談判代表張元三（右）和美方談判代表蒂莫西·貝茨在韓國首爾草簽第10份《防衛費分擔特別協定》。（新華社）

美國駐韓國部隊（USFK）2月24日發表聲明稱，韓國疾病控制和預防中心2月24日通知美國駐韓國部隊，一名居住在大邱的駐韓美軍家屬檢測出新冠病毒呈陽性，這是首個駐韓美軍親屬感染。

駐韓美軍20日在官網發佈公告稱，將針對朝鮮半島內駐韓美軍兵力和設施的新冠肺炎危險級別從「低」上調至「中等」，隨後在24日再次上調至「高」級別。

同時，韓國軍隊也出現確診病例，七千多名軍人被緊急隔離。此次疫情對美韓軍演也形成一定影響。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）24日在五角大樓與到訪的韓國防長鄭景斗舉行會談後見記者時被問到新型冠狀病毒在韓國的疫情會如何影響計劃中的美韓聯合軍演。埃斯珀回答說，由於對新冠病毒的憂慮，駐韓美軍司令正在與韓國軍方將領考慮縮減指揮哨所聯合演練的規模。

鄭景斗在回應中也說，疫情擴張使韓國部隊的行動受到限制，因此兩國軍事將領正在考慮削減下一步的聯合軍演。