意大利疫情・武漢肺炎｜威尼斯叫停狂歡節慶典　經濟勢遭重創

狂歡節（Carnival）是歐洲不少地區的重要節目，意大利威尼斯（Venice）的嘉年華會更加是最著名的慶祝活動。以往狂歡節期間，城內總是人來人往，狹窄的街道擠滿遊客，酒店和餐廳爆滿，商店出售特色面具。不過今年因為新型冠狀病毒疫情，政府叫停慶典，英語「隔離」（quarantine）一字的起源地威尼斯幾乎淪為「死城」。

狂歡節期間，有旅客戴上傳統面具，但同時戴上口罩防疫。（美聯社）

餐廳「拍烏蠅」

狂歡節是教會年曆聖灰星期三前夕的節期。今年的聖灰星期三定於2月26日，意大利的慶祝活動原定懺悔星期二結束，不過因為國內新型肺炎確診病例急增，政府23日下令取消最後兩日的慶祝活動，為1970年代復辦以來首次。

博物館、教堂和學校要關閉，著名的鳳凰歌劇院（La Fenice）也不能倖免。平日滿座的餐廳食客所剩無幾，里亞爾托（Rialto）橋上橋下也只得寥寥無幾的旅客。聖馬可廣場（Piazza San Marco）一間餐廳的經理說：「這裏沒有人。我們平常都完全爆滿，但今日（25日）非常空。」有傳統玻璃吹製工人指，日復日連一個顧客也沒有。

威尼斯聖馬可廣場仍有少量人流，但餐廳的食客所剩無幾。（美聯社）

「疫市」蒸發四成酒店預訂

威尼斯可說是禍不單行。2019年一場水災已經嚴重打擊威尼斯，損失達10億歐元。威尼斯每年吸引2000萬旅客，其中2019年單是中國旅客已經達100萬。旅客住宿開支每年為威尼斯帶來約20億歐元的收益，狂歡節營業額佔全年約四成。受到疫情影響，城內酒店約四成預訂已經取消，比以往同期下跌四至五成，情況如水災時相約。

承受衝擊的當然並非只有威尼斯。旅遊業2019年為意大利全國帶來400億歐元收益，佔本地生產總值13%。鄰近疫情重災區的米蘭（Milan）酒店預約數目大減，主要是因為商務旅客減少。米蘭酒店協會的主席納羅（Maurizio Naro）形容，情況具毀滅性，正在殺死意大利經濟，有酒店要求員工放假並關門，或減少服務。只得零星確診個案的羅馬和佛羅倫斯（Florence）也同樣受害。

米蘭是意大利的金融和時裝中心，但受到疫情影響幾乎陷停頓，大教堂、戲院、劇院、學校等關閉。（美聯社）

拖累意大利經濟

重災區倫巴第區（Lombardy）和威尼托區（Veneto）是意大利最富有的地區，佔全國本地生產總值25%至30%。博科尼大學（Bocconi University）經濟學教授賈瓦齊（Francesco Giavazzi）表示，主要和最令人擔心的因素是供應庫存，供應不足市民就不會上班，生產減少，而商業已經被打擾，產品未能如期運抵。

羅馬第二大學（University of Rome Tor Vergata）經濟學教授焦萬尼尼（Enrico Giovannini）認為，意大利能否減少損失在於應對疫情的政治反應。他表示，取消文化和體育活動，以及火車服務減少，帶來即時經濟影響，強而有力的政治反應，尤其是在財政政策方面，將在應對經濟衝擊起決定性作用。