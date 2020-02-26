【美國大選】民主黨初選民調：桑德斯領先幅度擴大

美國民主黨2月29日在南卡羅來納州（South Carolina）舉行總統初選，路透社與易普索（Ipsos）25日公布的最新民調顯示，形勢大好的參議員桑德斯（Bernie Sanders）領先幅度擴大，他在非裔美國人的支持率更超越前副總統拜登（Joe Biden）。

美國民主黨2月25日在南卡羅來納州舉行總統初選辯論，選情形勢大好的參議員桑德斯（左）成為對手狙擊的目標。（AFP）

民調在2月19日至25日進行，調查發現26%民主黨人或無黨籍受訪者表示會投票給桑德斯，15%會支持拜登，另有15％支持彭博（Michael Bloomberg）。值得一提的是，彭博自上周首次辯論後，支持度下降2個百分點。

參議員沃倫（Elizabeth Warren）及印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）分別獲得10%支持。參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）及企業家斯泰爾（Tom Steyer）就各自有4%、3%支持率。

民調結果顯示，桑德斯相對其他人的領先幅度，在過去3星期每周都有擴大，非裔美國人的支持更有所增加。民調指出，26%非裔美國人支持桑德斯，較1月29日到2月19日進行的調查多7個百分點。相反拜登的支持度就下跌10個百分點，只得23%。

拜登一直深得非裔選民支持，南卡羅萊納州（South Carolina）2月29日民主黨初選中，非裔選民佔超過半數，故被視為拜登翻盤的防火牆。不過以有關民調結果來看，拜登要取勝似乎並不樂觀。