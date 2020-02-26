武漢肺炎｜美國病例少？至今只檢測426人　專家：不知是否已擴散

美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情在美國擴散是遲早的事。《華盛頓郵報》報道，CDC本月稍早分發給全美的檢驗試劑盒有問題，造成檢測延遲，迄今只檢測了426人，反觀韓國已檢測超過3萬5000人，因此專家憂心，美國病例少，可能只是因為沒有檢測。

美國檢測的426人，不包含從鑽石公主號郵輪撤回的美國遊客。CDC分發給全美的檢驗試劑盒，有一配件有問題，目前除了位在亞特蘭大的CDC之外，只有十幾個州和地方實驗室有能力檢驗。

美國衛生當局僅建議對極少數的人進行檢測，呼吸道出現症狀，而且最近去過中國，或是與已確診感染者有密切接觸。但許多公共衛生專家認為，既然疫情已在伊朗、義大利、新加坡和韓國擴散，該是美國擴大檢疫的時候了。

傳染病專家擔心，除了衛生單位檢測出來的14例確診病例之外，也許還有未經檢測的病患，被當成感冒或流感。專家最怕的是，病毒已在中國以外的國家傳播，但沒人知道是否已在美國傳播，因為美國沒有檢測。

民主黨參院少數黨領袖舒默說：「冠狀病毒檢驗試劑盒沒有廣泛發給醫院和公衛實驗室，沒有檢驗盒的機構必須把採樣送到亞特蘭大的CDC檢驗，浪費了寶貴的時間。」

目前美國境內有57例確診病例，其中一部分是從鑽石公主號郵輪撤回的美國遊客。

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