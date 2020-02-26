2016年見過鄧小平？　拜登頻頻失言惹網絡熱議

頻出失言風波的美國前副總統、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）2月24日晚上在南卡羅來納州發表演講時再次口誤，稱他曾與中國前領導人鄧小平共同推動2016年《巴黎氣候協定》（Paris Climate Agreement）的簽署，但事實上鄧小平早在1997年逝世。

據美國霍士新聞網（FOX）2月25日報道，拜登24日在查爾斯頓學院（College of Charleston）向聽眾講述他在奧巴馬（Barack Obama）政府時期為達成《巴黎氣候協定》所做的工作，他詳細闡述應對氣候變化的措施，結果卻搞混了中國國家元首的名字。

拜登說：「我是在與鄧小平會晤，並提出如果我們向中國施壓，中國就會加入（氣候協定）的觀點後回國的。」

《巴黎氣候協定》於2015年底起草，2016年通過。作為中共第二代領導集體核心人物的鄧小平在1992年退休，1997年去世。拜登演講談到這個話題時可能指的是中國國家主席習近平。

拜登24日當天還犯了一個奇怪的錯誤。在南卡羅來納州民主黨舉行的造勢活動上，他在結束講話時錯誤地說出了自己想要競選的職位，他登對台下群眾說：「我叫拜登，競選美國聯邦參議員的民主黨候選人。請看看我，如果大家滿意，請多多幫忙。

他又稱「如果不喜歡，請投給另外一位拜登。」但觀眾對誰是「另一位拜登」一頭霧水。

拜登近日的失言風波還包括，自稱1970年代曾與美國前駐聯合國大使楊格（Andrew Young）設法前往南非羅本島監獄（Robben Island Prison），希望能與人權鬥士曼德拉（Nelson Mandela）碰面，結果在索維託（Soweto）被捕。

但85歲的楊格後來對《紐約時報》澄清說：「我從來沒有被捕，他（拜登）也沒有。」