【美國大選】內華達州22日黨團會議　美前大使：拜登最後機會

美前副總統拜登（Joe Biden）接連在艾奧瓦州和新罕布殊爾州的初選中失利，如果他不能在2月22日的內華達州初選中取得好成績，他的獲得黨內提名的機會將會更加渺茫。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站2月20日報道稱，美國前大使（Frank Lavin）說，如果拜登能在即將舉行的內華達州黨團會議中獲得第二名，他將「捲土重來」。

現任商業諮詢公司Export Now首席執行官的雷文凱表示:「我認為這可能是他最後的機會。」他還說：「內華達州的風險非常高。黨內領導層在離他而去。」

據悉，原本一直被外界看好的拜登在2月3日的艾奧瓦州初選以及2月11日的新罕布殊爾州初選中接連失利，成績實在是令人大失所望。在艾奧瓦州，拜登以15.8%的得票率名列第四。在新罕布什爾州，拜登又僅以9.3%的得票率掉落到第五名。雖然拜登本人表示，這只是開始，還要看其他州的初選結果。不過分析認為，初選開局不利，對他後期的表現也會造成很大影響。

而在這兩場初選中，參議員桑德斯（Bernie Sanders）都取得優異成績，在艾奧瓦州位於第二名，在新罕布殊爾州位於第一名。另據美國《國會山報》2月14日報道稱，民意調查顯示，桑德斯在內華達州的支持率也領先其他民主黨參選人。

桑德斯被視為有望後來居上，獲得民主黨的提名。