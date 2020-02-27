【新冠肺炎】譚德塞：外國單日確診病例首次超越中國

世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月26日表示，海外在25日報告的新型冠狀病毒新增病例數量首次超越中國。他指世衛不會在「沒有謹慎和清晰地分析事實情況之前，就倉促宣布本次疫情為全球流行病」，但每一個國家都應為此做好準備。

由世衛組織領導的聯合專家小組2月23日前往武漢，就冠狀病毒疫情展開調查。（Reuters）

譚德塞表示，在中國之外，目前全球共有37個國家報告了2,790例確診病例，其中44人死亡，更提到在25日，中國境外報告的新增病例數量，首次超過了中國境內。

他提到，非常關注意大利、伊朗及韓國的患者數量突然激增情況。與伊朗相關的病例已經導致巴林、伊拉克、科威特和阿曼境內也發現了病例。而與意大利相關聯的病例則已經傳染到阿爾及利亞、奧地利、克羅地亞、德國、西班牙和瑞士六國。

譚德塞稱，世衛與歐洲疾病預防控制中心的專家團隊在25日抵達羅馬，評估當地採取的公共衛生措施，並提供技術意見。當局亦會在2月底派專家團隊到伊朗作出支援。

他再次呼籲，此時此刻最需要全球在政治、技術和經濟領域實現團結，「這是我們阻止感染、挽救生命的唯一方法。」