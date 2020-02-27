【新冠肺炎・韓國】「新天地教」教主胞兄死於細菌性肺炎

韓國2019冠狀病毒病（COVID-19）疫情告急，截至當地時間2月27日上午9時，韓國累計確診病例1,595宗，其中大邱市「新天地教會」和慶尚北道的清道大南醫院出現大規模聚集性疫情，成為「重災區」。而值得注意的是，「新天地教會」教主李萬熙的兄長在清道大南醫院死亡。

2020年2月21日，一名穿戴防護裝備的工作人員在韓國清道大南醫院大門外噴灑消毒劑。（AP）

據韓國《中央日報》2月26日報道，李萬熙的92歲兄長死前曾在清道大南醫院住院治療，死因是「肺炎」。不過，他所罹患的肺炎屬於「細菌性肺炎」，並非正在流行的新型冠狀病毒肺炎。

清道大南醫院和衛生福利部表示，死者平時就患有肺炎，曾於1月27日至31日在清道大南醫院住院治療，死因也是肺炎。

清道大南醫院2月25日發布官方說明資料，表示李萬熙兄長曾在該醫院急診室住院治療5天時間，最後於1月31日清晨不治身亡。

關於死者的肺炎種類，韓國中央臨床工作小組針對李萬熙兄長的診療記錄和CT影像進行分析後發現，老齡和細菌性肺炎是導致死亡的直接原因。

死者的葬禮已於1月31日至2月2日在清道大南醫院舉行。清道大南醫院成為重災區，當局曾懷疑與這次的葬禮有關，當時多名教派人員與信徒出席。

據悉，清道大南醫院有住院患者和醫療人員於2月15日出現發燒症狀，一名內科專業醫生對這一現象感到奇怪，於是在18日對2人進行新冠病毒檢測，出現確診結果。