【新冠肺炎】伊朗升至245宗病例　議會國家安全委員會主席確診

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，伊朗2月27日升至245宗病例，當地國會的國家安全及外交委員會主席宗努爾（Mojtaba Zonnour）宣布稱，他已感染新冠肺炎。

宗努爾發布影片表示，他接受醫療檢查後，成為確診感染者。

Chairman of #Iran parliament’s National Security and Foreign Policy Commission Mojtaba Zonnour tests positive on #CoronaVirus. Zonnour who is representative of Qom in the parliament has confirmed this in a video message, saying he is now in quarantine. pic.twitter.com/KtU02ukT79 — Abas Aslani (@AbasAslani) February 27, 2020

這並非不是第一位伊朗重要政治人物感染新冠肺炎。伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour ）在接受國家電視台採訪時證實，伊朗衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）已確診感染，目前正在隔離中。

中東地區國家阿曼、伊拉克、科威特和巴林24日均報告了本國首次確診的新冠病毒感染病例，且所有病例都有伊朗旅行史。

伊朗新冠肺炎疫情形勢嚴峻（AP）

在伊朗7個陸上鄰國中，有5個已經宣布關閉與伊朗邊境，包括巴基斯坦、伊拉克、土耳其、阿富汗和亞美尼亞。此外，土耳其還宣布暫時停止往返伊朗的航班。科威特也取消了所有往返伊朗的航班和船隻。

阿聯酋民航總局宣布，境內從2月25日起停飛所有往返伊朗伊斯蘭共和國的航班，暫定為期一週，包括客機和貨機。聲明表示，如果形勢繼續惡化，停航的決定或將延長。