【美國大選】2月29日南卡州初選　拜登領先桑德斯4個百分點

美媒2月27日報道，在南卡羅萊納州29日舉行初選前夕，美國前副總統拜登（Joe Biden）領先美國佛蒙特州（Vermont）民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）4個百分點。

拜登於2月25日在南卡羅來納州查爾斯頓的蓋拉德中心，參加民主黨總統初選辯論。（AP）

美國《信使郵報》27日發布的民意調查結果指出，拜登的支持率為28%、桑德斯為24%、富豪施泰爾（Ton Steyer）16%、民主黨籍的麻省參議員沃倫（ Elizabeth Warren）12%以及印第安納州南本德市前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）為11%。

美國《國會山報》27日報道，相較近期公布的民意調查結果，南卡州的結果中候選人的支持度更接近。

美國蒙茅斯大學（Monmouth University）27日公布的調查結果指出，拜登領先20個百分點。公共政策民調所（Public Policy Polling）本周公布的民調結果指出，他領先15個百分點。東卡羅萊納大學（East Carolina University）的調查結果則指出，拜登領先8個百分點。

RealClearPolitics則公布，他在一些民意調查結果中，比桑德斯平均領先11.8個百分點。