敘利亞空襲伊德利卜土軍最少33人死　土耳其表明對難民打開大門

敘利亞政府軍空襲伊德利卜省（Idlib）。土耳其官員2月28日指，襲擊導致最少33名土耳其軍人死亡。總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）主持緊急會議，有高官透露，土耳其不會再阻止難民湧到歐洲。

土耳其支持的敘利亞叛軍2月27日進駐伊德利卜省薩拉基卜。（美聯社）

在俄羅斯的協助下，敘利亞政府軍近月對伊德利卜省加強攻擊。土耳其派兵支援叛軍。土耳其哈塔伊省（Hatay）省長多安（Rahmi Dogan）指，最新的空襲導致33名土軍死亡。埃爾多安警告將展開全面攻擊，擊退敘軍。通訊總監阿爾通（Fahrettin Altun）表示，陸空軍對所有已知的敘軍目標展開炮擊，作為報復。

歐盟和土耳其2016年達成協議控制敘利亞難民的流動，不過土耳其一直批評歐盟未有採取足夠行動協助處理危機。 土耳其已經安置370萬敘利亞難民，已經再三強調不能承受更多。敘軍近月加強攻勢，伊德利卜近百萬平民已經湧到土耳其邊境。

土耳其高官向路透社表示，政府已經下令警方、海岸警衛隊和邊境安全官員不再阻止難民從陸路和海路越過邊境。他明言，歡迎所有難民包括敘利亞人越過邊境前往歐盟。他形容，安置難民的負擔對於單一國家而言實在太重。

美國國務院回應指，華府關注土軍在伊德利卜遇襲，並表示與北約盟友土耳其站在同一陣線，呼籲敘利亞總統巴沙爾（Bashar al Assad）政權、俄羅斯和伊朗支持的部隊即時停止攻擊。兩名土耳其官員向路透社指，埃爾多安和美國總統特朗普（Donald Trump）或會通話討論伊德利卜問題。