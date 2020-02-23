埃爾多安3月5日與俄德法領袖會面　商討敘利亞伊德利卜問題

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2月22日宣布，會於3月5日與俄羅斯、德國及法國領袖會面，討論敘利亞伊德利卜（Idlib）地區問題。

土耳其總統埃爾多安2月21日曾與俄羅斯總統普京通電話，尋找化解敘利亞伊德利卜省的緊張局勢。（Reuters）

埃爾多安表示，自己21日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表達對伊德利卜問題的決心，並已向德國總理默克爾（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）談及同樣立場。他亦稱會在3月5日舉行四方會談，討論有關問題。

敘利亞政府軍在俄羅斯的支持下，一直有意重奪當地西北部的伊德利卜省，惟叛軍及土耳其部隊負隅頑抗，目前最少有16名土耳其官兵陣亡。埃爾多安及普京的特使曾舉行談判，但未能取得停火協議。

敘利亞和俄羅斯自2019年12月初發動攻勢以來，一共導致近百萬名伊德利卜民眾流離失所，而且主要都是婦孺。現時土耳其共收容370萬名敘利亞難民，並指已經無法再接收新一輪難民潮，因此已經關閉連接敘利亞的邊境。

聯合國警告，伊德利卜的戰事隨時令當地血流成河，呼籲各方停火。而默克爾和馬克龍亦對當地情況表示憂慮，要求盡快結束糾紛。