【新冠肺炎】世衛提升疫情風險評估至最高級別

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月28日表示，2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的風險評估提升至「非常高」的最高級別，意味疫情有很大機會在全球構成嚴重威脅。

新型冠狀病毒疫情持續，意大利成為其中一個重災區。圖為當地封鎖區內的民眾戴上口罩，玩撲克牌消磨時間。（Reuters）

譚德塞在瑞士日內瓦舉行例行記者會，指在最近數日有24宗個案從意大利傳至14個國家，而伊朗亦有97宗個案輸出至11國。他表示世衛的傳染病學家正持續留意事態發展，並提升疫情風險至最高水平。

他形容在中國以外的疫情擴散是「在多個國家有關連的傳染病」，但大部分個案的源頭都是可以追溯至已知接觸者或病例，又指目前看不到病毒在社區自由傳播的證據。同時提到中國在過去24小時有329宗確診個案，是超過一個月以來的新低。

譚德塞強調，疫情仍有機會演變成瘟疫，呼籲各界不要過份恐懼和驚慌，指這些都是抗疫的最大敵人。

另外，世衛同日一份報告指，現時唯一有效阻止或減少病毒傳播的方式是像中國採取的措施，包括快速診斷和即時隔離病人、追蹤和檢疫密切接觸者等。不過報告認為，世界各地仍未準備好實施類似的措施。