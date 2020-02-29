【新冠肺炎】英媒：美傳推遲3月東盟特別峰會

英媒引述兩名知情的美國官員2月29日報道，美國因擔心2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續爆發，原定3月14日在拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的東盟特別峰會，計劃工作在28日停止。與此同時，美國在禁止別國公民入境方面，總統特朗普（Donald Trump）在考慮擴大涵蓋的國家。

東盟特別峰會原定3月14日在美國拉斯維加斯舉行，不過現在傳出計劃工作因疫情停止的消息。圖為中國外交部長王毅2月20日出席在老撾萬象出席中國-東盟新型冠狀病毒肺炎特別外長會議。（AP）

英國路透社29日引述一名高級政府官員稱，在國際社會合力對抗SARS-CoV-2病毒之際，美國經諮詢東南亞國家聯盟（Association of Southeast Asian Nations，ASEAN，簡稱東盟）夥伴後，做出延遲舉行會議的艱難決定。

美國總統特朗普（Donald Trump）缺席2019年11月泰國曼谷的峰會，其後邀請10位東盟領導人3月在拉斯維加斯會面。美國官員補充說，美國重視其與東盟成員國的關係，期待未來舉行的會議。

東盟十國包括汶萊（Brunei）、柬埔寨（Cambodia）、印尼（Indonesia）、老撾（Laos）、馬來西亞（Malaysia）、緬甸（Myanmar）、菲律賓（Philippines）、新加坡（Singapore）、泰國（Thailand）及越南（Vietnam）。