美俄討論延長《新削減戰略武器條約》　有意拉攏中國加入

美俄簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）將在2021年到期，預料雙方會就延長條約一事展開談判。美媒報道，美俄有意將中國納入條約之中。

美俄有意拉攏中國加入《新削減戰略武器條約》（New START）。圖為2019年美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在G20峰會會面。（AP）

美聯社2月28日報道指出，《新削減戰略武器條約》到期後可再延長5年，俄羅斯已要求美國就延長事宜展開協商，並同意應將中國納入條約之中的想法。

報道引述一名美方高級政府官員指出，特朗普政府已告知莫斯科，美國願意與聯合國安理會其他常任理事國舉行峰會，以推動與美中俄三方的軍備控制協定。會議的時間和地點尚未確定。

有關官員表示，美國將利用這一機會，將俄羅斯和中國帶入國際軍控框架，避免一場代價昂貴的軍備競賽。報道指出，美俄已經進行三場雙邊會談，美中也對此議題展開初步談話，但三邊一同坐下來談判將是首次。

美國總統特朗普2019年12月曾指出，俄羅斯與美國均希望在軍備控制以及核武問題上達成協議，並表示他會讓中國加入。

中國擁有核武器、彈道導彈以及製造化武的能力，並正更新其核武庫。外界預料未來10年，中國的武器庫將增加一倍。