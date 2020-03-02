【馬尼拉商場槍擊案】談判約9小時槍手棄械投降　逾30人質獲釋放

菲律賓3月2日發生挾持人質事件，首都馬尼拉一個商場有約30名人質被挾持，至少一人遭槍傷。 槍手是商場前保安，因被解僱而犯案。槍手與警方談判約9小時後，終棄械投降，並釋放人質。

菲律賓馬尼拉V-Mall購物商場3月2日發生挾持人質事件，約30名人質被挾持，警方事發後到場處理。（AP）

事發在馬尼拉聖胡安（San Juan）市Greenhills區一個名為V-Mall的購物商場。當地早上約11時傳出槍聲，民眾及後從商場逃出。事件中至少一人中槍，已送到醫院接受治療。購物中心管理層指出，受傷男子購物中心一名保安。

槍手在購物中心辦公室內挾持約30名人質，他聲稱除了持有手槍，亦攜帶手榴彈。警方接報後趕到現場封鎖事發地點，並派出談判專家與槍手對話。

槍手為該購物中心一名男性前保安，早前被解僱後心懷不滿，回到商場向管理層提出要求。當局與他談判近9小時，終於在9時左右棄械投降。

菲律賓馬尼拉V-Mall購物商場3月2日發生挾持人質事件，現場有數百名圍觀者。（AP）

↓↓↓更多有關發生槍擊案的V-Mall的資料，請點擊放大觀看：

+ 4 + 3 + 2

案發的V-Mall主要出售電子產品及衣服。Greenhills在1970年代初期揭幕，是菲律賓當時首批開幕的購物中心之一。這建築群中有2個購物中心，分別為Virra Mall（V-Mall的前身）及Shoppesville，還有銀行、保齡球場及超級市場等。Virra Mall在2005年1月拆毀，至12月期間重建及重新裝修。

案件發生的前一天即3月1日，馬尼拉以南的甲米地省（ Cavite Province）亦曾發生類似事件，一名退役軍人在當地開槍，殺死1名女子並傷及5人。

事發地點