泰國32歲軍人突開槍殺同袍及平民至少17死　商場內挾持多名人質

泰國媒體報道，該國呵叻府（Nakhon Ratchasima）2月8日下午發生一名軍人開槍射殺同袍與平民事件，造成至少17死、21人受傷。警方稱，該名男子使用機關槍，造成多人傷亡。 媒體報道，槍手犯案期間在Facebook進行「死亡直播」，他目前在呵叻市一個商場內挾持約16名人質，警方正安排槍手的母親前往現場，希望說服槍手投降。

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闖商場開槍 挾持人質

《曼谷郵報》稱，開槍的32歲軍人名為Jakrapanth Thomma，屬Surathampithak軍營的軍人，他先在軍營內射殺一名指揮官、另一名軍人與一名63歲女子。該名指揮官據報與槍手有糾紛，至於該名63歲女子則是指揮官的岳母。

在軍營射殺3人後，槍手偷走軍車與武器，並駕車逃離營區，他前往呵叻府市區的Terminal 21 Korat商場，沿途開槍掃射平民，有司機因此中槍浴血。報道稱，槍手在下午約6時抵達商場外，再亂槍掃射，途人相繼走避。他又射擊一個石油氣罐，令現場出現爆炸及大火。

報道稱，他在商場4樓內挾持16名人質。警方正安排槍手的母親前往現場，希望遊說槍手投降，其母親居住在猜也蓬府（Chaiyaphum）。軍方又要求媒體不要現場直播，以免讓槍手得知警方的部署。

附近民眾拍攝的影片顯示，現場傳出多下槍聲：

現場出現火光：

用Facebook「死亡直播」 留言稱「好累」

報道並指，該名槍手在Facebook進行「死亡直播」，播放自己在商場內的畫面，又上載持槍的自拍照。



媒體報道，槍手曾留言問「我應放棄嗎？」他又曾稱「好累，我的手指幾乎無法動彈了」、「已報復，殺了3個人」、「佔他人的便宜來獲得財富，難道他們認為在地獄也可以花錢？」等。Facebook之後關閉了槍手的戶口，該社交網站稱，將會刪除任何與這次襲擊有關且違反其網站守則的內容。

美聯社引述消息報道，槍手的犯案動機疑與土地交易糾紛有關。

泰國媒體PBS報道，槍手在事件發生的2小時前，曾在Facebook留言稱「無人能逃脫死亡」（Nobody escapes death）。

槍擊案地點所在的呵叻府，位於曼谷東北方向，距離約260公里。商場Terminal 21 Korat屬呵叻府區內景點。

以下為商場的位置：

有民眾上傳商場內途人走避的影片：