【一分鐘看世界】超級星期二、李萬熙跪地道歉、馬哈蒂爾弄巧成拙

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今天是3月3日，星期二。

有一兩陣雨的早上，你需要知道的國際新聞：

李萬熙跪地道歉

韓國2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例持續上升，其中多逾2000個與大邱新天地教會有關。教會會長李萬熙3月2日首次公開發聲，行大禮道歉伊朗同日新增確診病例523個，令整體確診個案增至1501個最高精神領袖哈梅內伊的顧問委員會成員更因染病不治身亡……（按此閱讀更多

韓國新天地教教主李萬熙3月2日在加平群出席記者會，期間跪地道歉。（AP）

美國超級星期二

3月3日「超級星期二」是美國總統初選的重要一天，事關這日會有14個州份將同時舉行初選，是選戰的重要轉折點。民主黨總統參選人中，前副總統拜登（Joe Biden）與桑德斯（Bernie Sanders）的表現自然成為外界焦點與此同時，消息指布蒂吉格（Pete Buttigieg）可能公布退選……（按此閱讀更多

馬哈蒂爾弄巧成拙

馬來西亞的政治亂局持續，前首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）為求鞏固權力的「政治把戲」，被最高元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）的一個首相任命徹底打亂土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）成為首相馬哈蒂爾瞬遭遇來自朝野兩派的雙重打擊。與此同時，安華的首相美夢又再度落空……（按此閱讀更多

馬來西亞的政治亂局持續，安華拜相之夢又再度落空。（Reuters）

馬尼拉商場槍擊案

菲律賓3月2日發生挾持人質事件，首都馬尼拉一個商場有約30名人質被挾持，至少一人遭槍傷。槍手是商場前保安，因被解僱而犯案。槍手與警方談判約9小時後，終棄械投降，並釋放人質……（按此閱讀更多

沙特通報首宗確診個案

沙特阿拉伯3月2日宣布當地首宗確診個案，衛生部門表示該男患者曾到訪伊朗，經巴林（Bahrain）回國，在入境時隱瞞旅遊史，現時已被送院接受隔離治療；這亦代表波斯灣沿岸國家全部失守。（按此閱讀更多

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