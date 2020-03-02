【馬來西亞政局】最高元首如何「一鍵制止」馬哈蒂爾「政治把戲」

馬來西亞的政治亂局持續，外界視前首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）的辭職，是為求鞏固自己首相權力使出的一個「政治把戲」。但當一切正按劇本進行時，最高元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah）的一個首相任命徹底打亂了馬哈蒂爾的佈局。

馬來西亞最高元首，蘇丹阿卜杜拉。（AP）

馬哈蒂爾在2月24日宣布辭職，外界視這是他為脫離與安華（Anwar bin Ibrahim）關係，另籌新政府以讓他能繼續擔任首相，不用再受「交棒」承諾束縛的政治把戲。

當一切正按劇本進行時，最高元首蘇丹阿卜杜拉任命副首相、土著團結黨主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為新首相，打破馬哈蒂爾的如意算盤。

這位蘇丹阿卜杜拉是誰？

蘇丹阿卜杜拉被視為非常親民，他曾為守候在王宮外等候的記者購買麥當勞快餐並慰勞他們。（Getty）

最高元首不備實權 但可「建議」

馬來西亞的最高元首尊稱為「陛下」，事實就是國王。不過馬來西亞的國王不是終生制，是由馬來西亞9個擁有君主的州屬中「投票」產生，任期5年。

與其他的君主立憲制國家相同，馬來西亞的最高元首不具備實權。最高元首名義上是立法和行政的最高決策人，亦是國防衛隊的最高統帥，但最高元首必須依照首相以及內閣的意見行使權力，憲法亦限制了最高元守的實權。

馬來西亞的最高元首並不等同象徵式的國家元首，他有權受到諮詢，按自己的經驗給予建議。在這次的政治亂局中，阿卜杜拉在召集與諮詢國會等意見後，「建議」讓慕尤丁為新首相。他的一個決定，亦打亂了馬哈蒂爾的計劃。

令馬哈蒂爾提早退休的「善意之舉」

這亦被視為中止馬哈蒂爾耍弄政治把戲的一個終極制衡之術。馬哈蒂爾在國會擁有大多數支持，在馬哈蒂爾辭職之際，他正暗地解散為大選而建立的希望聯盟，改與舊政敵國陣的巫統聯合，重組政府。

馬哈蒂爾今年已94歲，在1981年首次拜首時執政達22年，在2018年再度執政。前首相納吉布（Najib Razak）捲入一馬基金貪污案，外界一度視馬哈蒂爾復出是要為提振馬來西亞，帶來希望之舉。但在他有意解散希望聯盟，以脫離與安華的關係重組政府時，可見他對首相之位的權力仍然執着。

阿卜杜拉的決定可謂讓這位被美稱為「馬來西亞現代化之父」的馬哈蒂爾提早退休，雖然過程有點突冗，但也可視為避免這位長者為攬住權力，成為後世話柄的一個善意之舉。