美CIA被揭對中國關鍵領域網絡滲透攻擊11年

中國「國際安全智庫」微信公眾號3月3日發布文章，披露了美國中央情報局（CIA）黑客組織（APT-C-39）對中國關鍵領域長達十一年的網絡滲透攻擊情況。

中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）是美國中情局有史以來第一位女局長。（AP）

中國「國際安全智庫」微信公眾號3月3日文章稱，360安全大腦捕獲美國中央情報局CIA攻擊組織對中國進行的長達十一年的網絡攻擊滲透。在此期間，中國太空、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等多個單位均遭到不同程度的攻擊。

不但如此，360安全大腦通過關聯相關情報，還定位到負責從事研發和製作相關網絡武器的CIA前僱員：舒爾特（Joshua Adam Schulte）。在該組織攻擊中國目標期間，他在CIA的秘密行動處（NCS）擔任科技情報主管職位，直接參與研發了針對中國攻擊的網絡武器：Vault7（穹窿7）。

這部分相關線索，更進一步地將360安全大腦發現的這一APT組織的攻擊來源，鎖定為美國中央情報局。

文章稱，CIA在過去長達十一年的滲透攻擊裏，通過攻破或許早已掌握到中國乃至國際航空的機密訊息，甚至不排除CIA已實時追蹤定位全球的航班實時動態、飛機飛行軌迹、乘客信息、貿易貨運等相關情報。

如猜測屬實，那CIA掌控到如此機密的重要情報，可以獲取關鍵人物的行程信息，進而政治威脅，或軍事打壓，伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）之死就是典型案例。