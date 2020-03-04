【新冠肺炎】西班牙首現死亡個案　美國華盛頓州有9人喪生

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，意大利在3月3日的確診人數由2036宗增至2502宗，當中有79人死亡。而在西班牙亦出現首宗死亡病例，美國華盛頓州的病歿數目上升至9人。

新型肺炎疫情在全球多個國家迅速擴散，成為各地政府應對的首要問題。（Reuters）

西班牙衛生部門指，華倫西亞（Valencia）地區一名男子死於疫情，是西班牙首名死者。當居指該名男子在2月13日離世，經化驗後證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

另外在意大利，政府對多個出現疫情的城鎮採取封閉措施，當地國家衛生研究所傳染病部門指，預計未來幾天確診病例數還會以較高速度增長。

意大利的疫情在2月下旬爆發，主要集中在北部的倫巴第（Lombardy）和威尼托（Veneto）大區。受疫情影響，美國、法國、西班牙、希臘、俄羅斯等國提高了對前往意大利的旅行警示，土耳其決定停飛往返意大利航線。

另外，意大利多間傳媒報道，原定在4日舉行的祖雲達斯對AC米蘭的意大利盃四強次回合賽事將會無限期押後，而5日拿玻里對國際米蘭的另一場四強賽事亦未知會否如期舉行。西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）則建議任何在疫症嚴重地區的體育賽事應閉門舉行，意味10日華倫西亞對阿特蘭大的歐聯賽事、以及19日基達菲對國際米蘭的歐霸盃比賽都可能在空無一人的球場內上演。

而在美洲的疫情方面，華盛頓州衛生部門指，州內的確診個案由2日的18宗增至27宗，死亡數目亦上升3宗至9人喪生，其中8名死者是來自金縣（King County）。總統特朗普（Donald Trump）稱考慮向疫情溫床的國家實施更嚴厲的旅遊限制，指會在適當時候做正確的事。

路透社同日報道，阿根廷國家實驗室表示，當地其中一個化驗結果呈陽性反應，是首宗確診病例，但沒有透露更多詳情。