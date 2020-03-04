【新冠肺炎】彭斯：任何美國公民可按醫生指示接受病毒檢測

美國感染2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的人數不斷攀升，聯邦政府採取措施加大檢測能力。美國副總統彭斯（Mike Pence）3月3日表示，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）新的指南，任何美國公民可以依醫生指示檢測新冠病毒。

綜合媒體3月4日報道，彭斯與應對新型冠狀病毒工作小組在白宮舉行的簡報會上說：「疾控中心發布新的指南，指南立即生效，並將明確表示，醫療機構的任何臨床人員都可以進行檢測。」

2月27日，美國副總統彭斯（左）參加一次新型冠狀病毒工作組會議後，在參觀國務卿的行動中心時與一名工作人員握手。（AP）

「有些州的州長告訴我，出現輕微症狀的人不用接受檢測。我們現在正準備制定新的標準，美國衛生部門的所有醫生，都能批准對患者進行檢測，立刻生效。」彭斯說道。

美國疾控中心之前建議醫生，僅需針對密切接觸者、到過受病毒影響的地區旅行，或是有嚴重呼吸系統疾病症狀的患者進行病毒測試。

美國疾病控制與預防中心首席副總監舒沙特（Anne Schuchat）3日早些時候在參議院的一個聽證會上說，到本周末，所有州和地方的實驗室都可以檢測新冠病毒。隨着各州實驗室的檢測程序得到疾控中心認證，各州應該很快就可以自行做出最終的確診診斷。

《美國之音》引述公共衛生專家和官員表示，隨着檢測數量增加，美國確診感染新冠病毒的人數可能還會上升。