【新冠肺炎】美國疾控中心不再公布檢測數目　惹外界批隱瞞疫情

美國的2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情逐漸蔓延，疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）3月3日宣布不再公布檢測對象的數目，外界質疑當局有心隱瞞疫情。

美國的2019冠狀病毒病疫情逐漸蔓延，引發當地人擔憂。圖為3月3日曼哈頓一條繁忙街道上，有行人戴上口罩。（AP）

國家免疫與呼吸道疾病中心表示，由於情況發展迅速，未來只會每日更新網站一次，公布最新確診等數字。疾控中心指，不會再公布疑似感染新型肺炎檢測對象的數目，也不會公布檢測結果呈陰性的數目。

外界早在當局宣布前，2日已發現疾控中心無更新數字。他們斥當局有意隱瞞疫情，認為當局缺乏透明度，將令外界難以明確得出死亡率等資訊。

美國疾病控制和預防中心3月3日宣布不再公布檢測對象的數目，外界質疑有心隱瞞疫情。眾議員波肯隨即致函當局。（波肯Twitter）

眾議員波肯（Mark Pocan）同日致函疾控中心主任雷德菲爾德（Robert Redfield）要求公開數目。

他在信中形容此舉是不可接受，並形容美國人快死了，大家應知道有多少人接受測試。他表示，病毒確診數可能有幾百至幾千，向公眾公布測試數目，能反映當局正在跟上疫情，對維持公眾信任至關重要。