【美國大選】銀彈攻勢未奏效　失落超級星期二彭博重新評估選情

美國總統初選重頭戲「超級星期二」結果陸續出爐。民主黨參選人、紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）雖然使出銀彈攻勢「燒錢」賣廣告，但仍然失望而回。報道指，彭博將重新評估選情，但彭博全國新聞秘書指，不代表彭博3月4日宣布退選。

彭博3月3日「超級星期二」在佛羅里達州與支持者見面。（路透社）

美聯社引述知情人士報道，彭博將重新評估是否繼續競選。彭博的全國新聞秘書伍德（Julie Wood）回應說：「正如我們的競選經理今晚在投票結束前指，任何競選陣營今晚、下周、任何投票之後都會重新評估選情。」彭博另一名競選陣營成員向路透社指，彭博4日或退選的說法並不正確。

根據目前的結果，彭博不太可能在任何一個州份勝出，但將得到部份代表票。預計彭博在獲分6張代表票的美屬薩摩亞（American Samoa）勝出。另外他亦會在科羅拉多州和加州贏得代表票。

彭博3日在佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）向支持者表示，不論在「超級星期二」贏得多少代表票，已經做到之前沒有人認為可能做到的事情。他形容，自己從民調只得1%的支持度，成為民主黨總統提名的競爭者。

前副總統拜登（Joe Biden）在「超級星期二」意外取得好成績。14個州份中，拜登成功取下8州，包括馬薩諸塞州、明尼蘇達州、維珍尼亞州、亞拉巴馬州、北卡羅來納州、田納西州、阿肯色州和俄克拉何馬州。主要對手參議員桑德斯（Bernie Sanders）則贏下4州，包括加州、佛蒙特州、猶他州和科羅拉多州。