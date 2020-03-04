【馬來西亞政局】面臨不信任動議挑戰　新首相推遲國會至5月開會

馬來西亞新任首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月1日宣誓就職後，反對派揚言將發動不信任動議。馬來西亞下議院議長穆罕默德阿里夫（Mohamad Ariff Md. Yusof）3月4日表示，慕尤丁已將國會開會時間推遲2個月，押後至5月18日。

馬來西亞前首相馬哈蒂爾所屬的聯盟曾表明，會在3月9日國會重開時，對新任首相慕尤丁發動不信任動議。圖為3月1日馬哈蒂爾在吉隆坡的記者會上發言。（AP）

94歲馬來西亞前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）上月突然宣布辭職，該國經歷一周的政治動盪後，國家元首阿卜杜拉（Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah）任命慕尤丁為新任首相，並稱相信慕尤丁很可能擁有國會多數議員支持。慕尤丁在3月1日宣誓就任。

但馬哈蒂爾之後宣稱，他獲得114名國會議員支持，足以再任首相。他揚言在國會重新開會時，將發動不信任動議。

路透社報道，馬來西亞下議院議長穆罕默德阿里夫透過聲明指出，他收到慕尤丁的信，信中表明國會將於5月18日開會。

慕尤丁曾於馬哈蒂爾擔任首相期間出任內政部長。馬哈蒂爾突然辭去首相一職後，慕尤丁與馬來民族統一機構（UMNO，簡稱巫統）、伊斯蘭教黨（PAS）結盟。

馬哈蒂爾隨後一度再與政敵安華（Anwar Ibrahim）聯手，希望阻止慕尤丁出任首相，最後未能成功。