【美國大選】彭博宣布退出總統初選　轉為支持拜登

美國3月3日「超級星期二」（Super Tuesday）的總統初選投票結束後，在選戰中失利的民主黨初選參選人、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）宣布退出初選，轉為支持另一參選人、前副總統拜登（Joe Biden）。

彭博決定停止競選工程，他表示在過去3個月以來，他加入角逐去打敗特朗普（Donald Trump）的選戰，到了今天，他也因為此原因而離開，他稱，要打敗特朗普就是由團結支持最有機會的參選人開始，他稱「很明顯這人就是我的朋友，也是一個偉大的美國人，就是拜登。」

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

在「超級星期二」的民主黨總統初選選戰中，料彭博僅在獲分6張代表票的美屬薩摩亞（American Samoa）勝出，選情失利。他在這次選戰中出動銀彈攻勢，花費巨款賣廣告，但未能奏效。

在「超級星期二」中，拜登成為大贏家，料在9個州份取得勝利，包括德州，至於他的對手、參議員桑德斯（Bernie Sanders）則估計在4個州份取勝，包括加州。