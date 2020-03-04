【美國大選】彭博宣布退出總統初選　轉為支持拜登

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美國3月3日「超級星期二」（Super Tuesday）的總統初選投票結束後，在選戰中失利的民主黨初選參選人、紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）宣布退出初選，轉為支持另一參選人、前副總統拜登（Joe Biden）。

彭博決定停止競選工程，他表示在過去3個月以來，他加入角逐去打敗特朗普（Donald Trump）的選戰，到了今天，他也因為此原因而離開，他稱，要打敗特朗普就是由團結支持最有機會的參選人開始，他稱「很明顯這人就是我的朋友，也是一個偉大的美國人，就是拜登。」

在「超級星期二」的民主黨總統初選選戰中，料彭博僅在獲分6張代表票的美屬薩摩亞（American Samoa）勝出，選情失利。他在這次選戰中出動銀彈攻勢，花費巨款賣廣告，但未能奏效。

在「超級星期二」中，拜登成為大贏家，料在9個州份取得勝利，包括德州，至於他的對手、參議員桑德斯（Bernie Sanders）則估計在4個州份取勝，包括加州。

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