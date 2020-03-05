【新冠肺炎・最新疫情】韓國確診病例達5766宗　加州首現死亡個案

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國、日本等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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重點報道：

美國（United States）：美國3月4日新增2宗死亡個案，其中加州首次出現死亡個案。衛生部門官員指，加州死者3月3日檢測結果推定為陽性，有可能在2月11日至21日乘坐郵輪期間感染。全國累計死亡個案增至11宗，另外10宗來自來自華盛頓州。

華盛頓州大西雅圖地區新增12宗確診個案，累計39宗。紐約州確診個案增至10宗，早前確診的律師有3名家庭成員感染，律師鄰居一家五口同樣確診。洛杉磯新增6宗確診個案，政府宣佈進入緊急狀態。

根據疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）統計，截至3月4日，全國累計有129宗確診個案，包括46名郵輪「鑽石公主號」乘客和3名從武漢撤走的僑民。目前有13個州份出現確診個案。

伊朗（Iran）：「伊朗電訊」（IranWire）新聞網站3月4日引述消息人士報道，第一副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）確診感染新型冠狀病毒，正在接受治療。目前伊朗官方未證實消息。

伊朗衛生部3月4日表示，在過去一天，伊朗新增586宗確診個案，累計確診增至2,922宗，死亡病例92宗。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

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韓國（South Korea）：韓國3月5日上午公布，從3月4日凌晨0時至3月5日凌晨0時，新增438宗確診病例，全國累計確診升至5,766宗。死亡個案增加3宗至35宗。駐韓美軍再多2名家屬確診，相關個案增至6宗。

韓國3月4日下午公布，從3月4日凌晨0時至下午4時，當地新增293宗確診病例，全國累計確診升至5,621宗。死亡人數增加一人，累計33人。

▼▼韓國新天地教會大邱分支被指是導致國內疫情迅速蔓延的罪魁禍首，想了解更多，請點擊放大觀看：

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日本（Japan）：滋賀縣3月5日新增1宗確診個案，為縣內首宗個案。

日本3月4日新增36宗確診個案，累計增至1,035宗，包括「鑽石公主號」郵輪的706名病人在內。北海道、東京都、大阪府、愛知縣、高知縣、宮崎縣等均有新增個案，其中山口縣首次出現確診個案。

日本疫情持續，該國首相安倍晉三2月底宣布推出包括金援在內的措施，支持在職家長。圖為2月29日日本神奈川縣松田櫻花祭舉行期間，戴着口罩的遊人在賞花。（AP）

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吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）：外交部副部長阿布德拉赫曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov）2月28日表示，一名滯留日本的吉爾吉斯公民確診新型冠狀病毒肺炎，他將在當地醫院接受治療直到痊癒。這名患者是鑽石公主號一名船組人員。吉爾吉斯境內目前尚未出現武漢肺炎的確診病例。

意大利（Italy）：民防局3月4日表示，全國確診病例從前一日的2,502宗增至3,089宗，死亡病例增加28宗至107宗，另外有276人已經痊癒。

大部份個案集中於重災的北部地區。意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案開始暴增，疫情也從北部的重災區蔓延到南部的西西里島（Sicily）。

意大利出現疫情，而且持續對外「輸出」，嚇怕不少旅客。圖為2月29日威尼斯貢多拉船夫在沒有客人登船之際使用手機。（AP）

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多國出現首例確診：

阿根廷（Argentina）：阿根廷3月3日出現首宗確診個案。患者為43歲男子，曾在意大利北部逗留兩周，3月1日抵達阿根廷。

智利（Chile）：智利3月3日出現首宗確診個案。患者為33歲男子，來自塔爾卡（Talca）。

匈牙利（Hungary）：匈牙利3月4日出現首兩宗確診個案。兩名患者都是伊朗學生，新年期間曾返回伊朗。

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波蘭（Poland ）：波蘭衞生部長烏卡什（Lukasz Szumowski）3月4日表示，該國確診首宗感染個案。患者曾到過德國，並不是高風險群組，目前情況良好。

斯洛文尼亞（Slovenia）：斯洛文尼亞3月4日確診首宗病例。患者從摩洛哥經意大利前往斯洛文尼亞。

烏克蘭（Ukraine）：3月3日公布第一宗確診個案。烏克蘭衞生部公共衛生中心負責人庫津（Ihor Kuzin）3日接受路透社訪問時指出，患者2月26日在烏克蘭切爾諾夫策州（Chernivtsi）入院。他之前從意大利到羅馬尼亞，再轉往烏克蘭。他目前情況穩定。

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其他國家：

阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：阿爾及利亞3月4日新增9宗確診個案。全國累計有17宗確診個案，患者包括1名意大利人和16名來自同一家庭的阿爾及利亞人。

亞美尼亞（Armenia）：亞美尼亞3月1日出現首宗感染新型冠狀病毒個案，29歲患者2月28日從伊朗回國。

澳洲（Australia）：澳洲3月3日確診第34宗個案。患者為20歲中國學生，2月23日抵達澳洲布里斯班（Brisbane）前曾飛往杜拜「自我隔離」最少14日，到埗後2日感到不適。全國累計有34宗確診個案，其中10宗來自昆士蘭省（Queensland）。

澳洲3月1日出現首宗新型冠狀病毒死亡個案。患者是一名78歲老翁，他是早前「鑽石公主號」郵輪上的乘客，1日在珀斯（Perth）一家醫院病逝。

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奧地利（Austria）：奧地利3月3日新增6宗確診病例，累計有24宗確診病例，其中14宗來自首都維也納，2宗來自薩爾茨堡（Salzburg）。

阿塞拜疆（Azerbaijan）：阿塞拜疆2月28日出現首宗確診個案。患者為俄羅斯公民，從伊朗抵達阿塞拜疆。

巴林（Bahrain）：巴林3月2日宣布新增多2宗確診個案，分別為沙特和巴林公民，均曾到訪伊朗。全國累計個案增至49宗。

白羅斯（Belarus）：白羅斯2月27日出現首宗確診個案。當地衞生部公布，一名伊朗裔公民確診感染，患者是來自伊朗的學生。

比利時（Belgium）：衛生部3月4日公布新增10宗確診個案，其中9人最近從意大利北部回國。全國累計23宗確診個案。歐盟機構有2名員工確診。

巴西（Brazil）：巴西2月29日確診第二宗病例。患者是一名32歲男性，27日自意大利米蘭返回巴西聖保羅（Sao Paulo）。他在返回巴西的飛機上一直戴口罩，回國後同一天就出現症狀。

圖為美國華盛頓州科克蘭一個看護設施有逾50有徵狀並需接受檢測後，一名職員2月29日以白布遮掩被送上擔架床的人。（AP）

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柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：加拿大安大略省3月3日新增2宗確診個案，全國累計有30宗，其中20宗來自安大略省，另外9宗來自卑詩省，1宗來自魁北克省。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞3月2日新增1宗確診個案，全國累計有8宗，其中5宗來自里耶卡（Rijeka），另外3宗來自首都薩格勒布（Zagreb）。

捷克（Czech Republic）：捷克3月1日首次確診的病例多達3宗，所有患者都曾去過意大利北部。3名患者分別是2名捷克人及1名在意大利米蘭（Milan）讀書的美國學生，他們都出現輕微症狀。

丹麥（Denmark）：丹麥3月3日新增2宗確診病例，累計增至6宗。2名新增患者均為丹麥人，曾到意大利北部。丹麥2月27日出現首宗確診個案，為一名近期曾到意大利北部滑雪的男子。

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多明尼加共和國（Dominican Republic）：多明尼加共和國3月1日公布首宗確診個案。患者是一名62歲的意大利遊客。

埃及（Egypt）：埃及衛生部2月14日表示，當地確診首宗武漢肺炎病例，患者是一名正在醫院接受隔離的中國人，正接受隔離治療，目前情況穩定。

衛生部表示，患者是由開羅國際機場入境，無出現症狀，但檢測後確診。當局在聲明中指出，已立即通知世衛，並採取一切必要的預防措施。

厄瓜多爾（Ecuador）：南美洲國家厄瓜多爾2月29日公布首宗確診個案，患者是一名旅居西班牙的年長厄瓜多爾女性，她2月14日從馬德里乘搭直航班機返抵厄瓜多天爾時，未出現任何症狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新型冠狀病毒。

愛沙尼亞（Estonia）：愛沙尼亞2月27日宣布，當地出現首宗確診病例。

芬蘭（Finland）：芬蘭3月1日新增2宗確診個案。全國累計有5宗確診個案。

伊朗成為另一個位於中東的疫情「輸出國」，3月1日確診病例更直逼1000。圖為伊朗德黑蘭兩名女子2月29日走在街上。（AP）

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法國（France）：衛生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月4日公布新增73宗確診個案，累計增至285宗。死亡個案維持4宗，最新死者為布列塔尼大區（Brittany）92歲男子。

格魯吉亞（Georgia）：格魯吉亞2月28日確診第2宗個案。患者為格魯吉亞女子，曾前往意大利。格魯吉亞2月26日確診首宗個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

德國（Germany）：據德國科赫研究所（Robert Koch Institute）3月4日的數據，該國累計確診個案達240宗，比3日的196宗個案增加44宗。

希臘（Greece）：希臘3月4日新增1宗確診個案，全國累計增至8宗。

冰島（Iceland）：冰島3月3日新增7個確診個案，累計確診個案16宗，其中12人經意大利北部返國，另外4人經德國慕尼黑返國。

印度（India）：印度衞生部3月4日表示，當地有一個來自意大利的旅行團出現多宗確診個案，包括16名意大利人及1名印度司機染病，令印度累計個案增至28宗。

該意大利旅行團共有21人，上月抵達德里（Delhi）並到過拉賈斯坦邦（Rajasthan），但其中一名69歲的男子3月2日確診染病，其妻子3日亦確診感染，其餘團友3日獲送往德里的隔離設施，並接受檢測，結果再多14人確診，另外，接載旅行團的印度司機也證實感染新病毒。

印尼（Indonesia）：印尼3月2日首次宣布有2宗確診個案，2名患者分別是一對64歲和31歲的母女，兩人曾經與一名居住馬來西亞的日本人接觸。母女已經入住雅加達一間醫院接受治療。

伊拉克（Iraq）：伊拉克3月4日出現首兩宗死亡個案。首名死者是70歲的穆斯林神職人員，來自庫爾德地區。另一名死者來自巴格達。全國累計有31宗確診個案。

愛爾蘭（Ireland）：愛爾蘭3月4日新增4宗確診個案。全部患者均曾到意大利北部。全國累計6宗確診個案。

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以色列（Israel）：以色列2月28日新增4宗確診個案，包括郵輪「鑽石公主號」的乘客。早前有2名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客確診，全國累計有7宗確診個案。

約旦（Jordan）：約旦3月2日出現首宗確診個案。患者為約旦人，約兩周前從意大利乘坐飛機返國。

科威特（Kuwait）：衛生官員2月29日指出，該國在過去24小時沒有新增個案。其他確診個案中的患者情況穩定。政府建議該國公民避免出國。

衞生部官員指該國2月28日有確認2宗確診個案，累計確診個案增至45宗。官員稱其中一個個案是曾往伊朗，另一個是受曾往伊朗人士感染。

拉脫維亞（Latvia）：拉脫維亞3月2日出現首宗確診個案。

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黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月29日再多3宗個案，3名患者曾與國內其他確診患者接觸。全國至今累計7宗病例。

立陶宛（Lithuania）：立陶宛2月28日出現首宗確診個案。患者是一名女子，曾到意大利北部城市維羅納（Verona）旅遊，並在本周回國。

盧森堡（Luxembourg）：盧森堡衛生部2月29日公布，當地出現首宗確診個案，40多歲男患者上周初從意大利返國。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部3月4日公布，該國新增14宗確診個案，累計確診增至50宗。

墨西哥（Mexico）：墨西哥2月28日公布，國內有3個確診個案。墨西哥成為第2個有人染病的拉丁美洲國家。3名患者是彼此認識，最近曾往義大利。衛生官員稱暫未有證據顯示該國出現人傳人的情況。

摩納哥（Monaco）：摩納哥2月28日確診首宗病例。

摩洛哥（Morocco）：摩洛哥3月2日出現首宗確診病例，患者為居於意大利的摩洛哥男子。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

荷蘭（Netherlands）：國家公共衛生與環境研究所3月4日公布新增15宗確診個案，累計增至38宗。

新西蘭（New Zealand）：新西蘭2月28日出現首宗確診個案。患者是60多歲的新西蘭公民，曾到伊朗旅行，並在26日日經印尼峇里島回國。

尼日利亞（Nigeria）：尼日利亞衞生部2月28日表示，該國出現首宗確診個案。患者是在拉各斯州（也是首都拉各斯所在地）確診感染，他是在尼日利亞工作的意大利公民，2月25日從米蘭回尼日利亞。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：挪威3月4日新增23宗確診個案，全部均是境外輸入個案，爆發點奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）眼科診所再無新增個案。全國累計有56宗確診個案。

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阿曼（Oman）：阿曼2月27日新增1例確診病例。患者去過伊朗。全國累計有6宗確診個案。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦3月3日新增1宗確診個案。吉奧新聞電視台（Geo）報道，患者為45歲女子，數日前從伊朗抵達。全國累計有5宗確診個案。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

葡萄牙（Portugal）：葡萄牙3月2日首次出現確診病例，兩名患者都是男性，其中一人曾到意大利，另一人就剛從西班牙返國。兩人正在波圖的醫院治療。

卡塔爾（Qatar）：卡塔爾2月29日出現首宗確診病例，患者是一名36歲卡塔爾公民，最近從伊朗回國。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯3月2日再確診一宗感染，患者是一名29歲莫斯科居民，不久前從意大利回國，目前在莫斯科醫院接受治療，情況穩定。

該國1月31日有兩宗確診個案。兩名患者都是中國公民，他們都已經痊癒出院。

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）：沙特3月2日出現首宗確診病例。患者為沙特人，從伊朗經巴林返國。

塞內加爾（Senegal）：塞內加爾3月3日新增1宗確診個案。患者為80歲男子，2月29日從巴黎市郊薩塞勒（Sarcelles）抵達塞內加爾，3月2日求醫。塞內加爾3月2日出現首宗確診病例，連同繼尼日利亞確診的首宗病例，撒哈拉以南非洲地區累計有3宗個案。

新加坡（Singapore）：新加坡3月2日新增2宗確診個案，總數增至110宗。累計有78人已經出院。

西班牙（Spain）：西班牙3月4日出現第2宗死亡個案。死者為82歲男子，來自巴斯克自治區（Basque Country）。首宗死亡個案患者來自華倫西亞（Valencia），2月13日逝世，死後驗屍發現對病毒呈陽性反應。根據官方公布，截至當地時間4日下午6時，累計有200宗確診個案。

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斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典：（Sweden）：首都斯德哥爾摩3月4日新增16宗確診個案，累計31宗，其中4宗仍然未知感染來源。全國累計52宗確診個案。

瑞士（Switzerland）：瑞士3月2日確診個案增至24宗，全國有12個州份出現確診個案，其中最多的格里松州（Grisons）有6宗，日內瓦州（Geneva）有5宗。

泰國（Thailand）：泰國3月2日再多1宗確診個案，累計病例升至43宗。患者是一名22歲女子，曾與一名已經確診、負責接載外國遊客的泰國司機共事。當地目前有31人已經痊癒，11人仍然留院。

泰國3月1日首次出現死亡個案，死者是一名35歲男子，他同時患有登革熱。泰國迄今有30名患者已痊癒，尚有11人仍然留院。

突尼斯（Tunisia）：3月2日出現首宗確診個案，病人是一名突斯尼男子。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋2月28日新增6宗確診個案，累計增至19宗。

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英國（United Kingdom）：英國衞生部3月4日公布新增34宗確診病例，為疫情出現以來的單日新高，全國累計確診個案增至85宗。

越南（Vietnam）：越南衛生部2月25日發布聲明指，該國確診的16名新型冠狀病毒肺炎患者，目前已經全部治癒。最後一名患者目前狀況良好，不過尚未知道他何時可以出院。

越南2月13日再多一人染病，全國累計病例增至16宗。新增患者是一名50歲、來自永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷社區（Son Loi）的男子，是之前一名確診病人的父親。患者兩名女兒和妻子先後確診感染新型冠狀病毒。