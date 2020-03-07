【新冠肺炎】彭斯：至尊公主號有21人確診

2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，「鑽石公主號」郵輪爆發集體感染後，來同自一船公司的「至尊公主號」（Grand Princess）亦證實有21人確診。

美國副總統彭斯（Mike Pence）3月6日表示，「至尊公主號」上有21人確診，當中包括19名船員及兩名乘客。他宣布該郵輪將會在周末會拖到非民用港口停泊，船上所有船員和乘客將會接受檢疫。

「至尊公主號」共有大約3500名乘客和船員，當局在5日海岸警衛隊（Coast Guard）出動直升機運送病毒檢測的套裝到郵輪，之後向46名乘客和船員抽取標本。經化驗後，21個樣本呈陽性、24個陰性、另外一個則無法作出結論。

彭斯指，郵輪上大約1100名船員須在船上接受隔離，並呼籲有意乘坐郵輪的長者應保持警覺，因事制宜。

總統特朗普（Donald Trump）同日巡視阿特蘭大巡視疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）時表示，他明白船上人士想返回陸地，但自己傾向他們留在船上，不過他會交由其他官員作出決定。

來自加州薩克拉門托（Sacramento）的死者2月11日至21日乘坐「至尊公主號」。兩名同期乘客亦確診感染，現時在北加州留醫。另外兩名最近乘坐郵輪的加拿大乘客返國後也確診染疫。北加州官員指，一名曾乘坐郵輪的乘客3月5日病逝，未知是否感染新型肺炎，目前等待病毒檢測結果。