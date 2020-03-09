馬來西亞副首相之位懸空　首相慕尤丁：暫時不需委任

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月9日宣布內閣成員名單，他設立4個高級部長職位，但副首相職位懸空。他說暫時不需要委任副相。

慕尤丁9日早上11時覲見國家元首蘇丹阿卜杜拉（Tengku Abdullah），尋求陛下御准新內閣名單。蘇丹御准後，首相下午公布內閣名單。

圖為3月9日馬來西亞首相慕尤丁在首相辦公室舉行記者會，公布新內閣名單。他說不設副首相之位，但委任4名高級部長，協助他處理內閣事務。（AP）

慕尤丁9日在記者會上表示，「有了這些高級部長，暫時不必委任副首相。」4名高級部長會協助他處理涉及經濟、安全、基建發展和教育與社會的內閣事務。

四名高級部長分別為國際貿易及工業部長阿茲敏（Azmin Ali，人民公正黨前副主席）、國防部長伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob，巫統副主席）、工程部長法迪拉（Fadillah Yusof，砂拉越政黨聯盟黨鞭）以及教育部長莫哈末拉茲（Mohd Radzi Md Jidin，來自土著團結黨，Bersatu）。

新加坡《聯合早報》引述分析員意見，稱支持慕尤丁的國民聯盟（Perikatan Nasional）各方對副相職位虎視眈眈，他所屬的土著團結黨又並非國盟的最大黨，因此不委任副首相相信得以暫時避免國盟因爭奪副首相職位而分裂。