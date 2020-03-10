【新冠肺炎・美國】白宮：特朗普沒有接受病毒檢測

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在美國迅速擴散，美國總統特朗普（Donald Trump）被指與感染者有間接接觸。白宮3月9日表示，特朗普未有進行病毒檢測。

白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）發表聲明說，特朗普沒有接受病毒檢測，他沒有與確診病人有長期接觸，也沒有任何症狀。特朗普目前健康狀況良好，醫生將繼續密切監測他。

副總統彭斯（Mike Pence）此前在9日較早時間於白宮記者會上表示，他不知道特朗普是否接受了檢測。「我真的不知道這個問題的答案，但是我們將會提及這個問題，我們也會很快從白宮醫生那裏得到答案。」

兩名曾與確診患者接觸過的議員，曾經與特朗普接觸。佛羅里達州共和黨眾議員格茨（Matt Gaetz）9日表示自己接觸過確診病例，目前沒有任何症狀，也接受了檢測，他將自我隔離14天。格茨周末曾與特朗普到海湖莊園出席活動，3月9日再在奧蘭多（Orlando）與特朗普出席籌款活動，獲邀乘坐空軍一號返回華盛頓。

喬治亞州的共和黨眾議員科林斯（Doug Collins）9日宣布，他接到通知稱自己曾與確診患者接觸過，出於謹慎考慮將自我隔離。科林斯最近也與特朗普有過接觸，3月6日在特朗普出發到亞特蘭大（Atlanta）視察疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）時，曾與對方握手。

新型冠狀病毒肺炎在美國發展迅速，據美國有線新聞網絡（CNN）報道，截至3月9日晚上9時，全美已經有36個州和華盛頓特區出現新冠肺炎確診病例，累計確診病例至少達到717宗，26人死亡。這個數字包括從武漢撤僑回美國的3人、從「鑽石公主號」郵輪撤僑回國的46人、以及「至尊公主號」郵輪上被確診的21人。目前，全美已經有10個州宣布進入緊急狀態。