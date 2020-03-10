【美國大選】拜登支持度上升　沃淪退選桑德斯未得益

美國6個州份3月10日舉行總統初選。參議員沃倫（Elizabeth Warren）宣布退選後，外界關注支持者取態。路透社和益普索（Ipsos）3月9日公布的民調顯示，前副總統拜登（Joe Biden）支持度上升，反映沃倫支持者未有改為支持同屬進步派的參議員桑德斯（Bernie Sanders）。

沃淪和桑德斯屬黨內進步派的盟友，但競選期間兩個陣營出現分歧。桑德斯3月8日在密歇根州出席競選活動。（AP）

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3月6日至9日進行的民調結果顯示，登記為民主黨人和獨立選民中，有47%受訪者表示支持拜登，比起沃倫3月5日退選前增加7個百分點。另外有30%受訪者表示支持桑德斯，支持度不變。結果反映沃倫的支持者轉向支持拜登。

民調指出，如果拜登勝出民主黨初選，受訪者中，約六成桑德斯支持者表示會在與總統特朗普（Donald Trump）的大選對決中投票給拜登。另外三成則表示不會投票、會投票給第三政黨的候選人或未知如何投票。一成表示會投票給特朗普。

沃倫退選後未有表態支持拜登或桑德斯。拜登則成功爭取溫和派民主黨人的支持，包括印第安納州南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）、紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）和參議員賀錦麗（Kamala Harris）。密歇根州、華盛頓州等3月10日舉行初選。