【新冠肺炎・意大利】一文看如何封鎖全境　搭車上班亦要申報證明

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在意大利持續擴大，意大利在3月9日推出緊急措施，即日起把北部重災區的封城令擴展至全國，實行全境封鎖。

意大利宣布封城後，艾曼紐二世迴廊商店街人流冷清。（Getty）

截至9日意大利確診人數突破9,000，累計463人死亡，成為繼中國以外感染人數最高且死亡人數最多的國家。總理孔特（Giuseppe Conte）同日宣布應對措施，把北部重災區的封城令擴展至全國。

即日起所有駕車、乘搭交通工具出入城市的人均需申報健康及提供適當理由和證明，如需前往上班等，政府同日發出申報書供國民下載使用。拒絕或虛假申報均屬違法，可被判囚3個月。

政府表示受疫情影響，民眾非必要應避免外出，並強調措施是為遏制病毒傳播，保護所有民眾健康。

餐館只在日間營業 購物中心周日關閉

政府亦宣布取消所有公眾活動及集會，包括意甲球賽亦會暫停。體育設施及滑雪場亦會關閉，除國際賽事可有限度進行外，其他均會取消。博物館、電影院、旅遊設施等將繼續保持關門。

商場及購物中心會繼續在平日開放，在假日關門，超級市場則如常營業。酒吧和餐廳等只在日間營業，同時要求用餐顧客保持一米距離，避免近距離接觸。

宗教會堂亦會保持開放，但同樣要求來訪者相互保持一米距離。但教堂婚禮、洗禮及葬禮則會取消。