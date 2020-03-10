【新冠肺炎】美國確診病例逼近800宗　至少12州進入緊急狀態

撰文：王忠會
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截至3月9日19時，美國累計已有36個州份和首都華盛頓特區發現新冠肺炎（COVID-19）出現確診病例。目前，全美已經有至少12個州宣布進入緊急狀態。
綜合媒體報道，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新數據顯示，美國目前已有752例確診病例，26例死亡病例。
美國已有12個州宣布進入緊急狀態，分別是：華盛頓州、加州、俄勒岡州、猶他州、佛羅里達州、肯塔基州、伊利諾斯州、紐約州、俄亥俄州、馬里蘭州、新澤西州與羅德島州。
其中華盛頓州是美國目前確診病例最多的州份，也是美國第一個宣布緊急狀態的州，當地有167個確診病例、22個死亡病例。華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）已在2月29日宣布該州進入緊急狀態。
佛羅里達州則在報告首例新冠肺炎病例後，該州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）3月1日宣布進入公共衛生緊急狀態。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）3月4日宣布，加州為應對新冠肺炎疫情進入緊急狀態。
美國馬里蘭州馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）3月5日宣布該州進入緊急狀態，成為美國第四個因新冠肺炎疫情宣布進入緊急狀態的州。
羅德島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）則在宣布該州進入緊急狀態，稱該州正在努力控制這種冠狀病毒的爆發。