【新冠肺炎】世貿證實有員工確診　意大利病例破萬

世界貿易組織（WTO）3月10日表示，一名員工證實感染2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），並稱當局已經採取一切必要預防措施。

新型肺炎在歐洲蔓延，歐盟27個成員國都出現確診個案。其中在疫情最嚴重的意大利，民眾駕車鄰國奧地利時，都要接受健康檢查。（AP）

世貿發言人被問到有員工確診一事時，承認確有此事，但沒有透露更多詳情。該組織強調會密切留意疫情發展，並視乎情況採取更多措施，並在其後宣布暫停所有會議，直至3月20日為止。

意大利確診人數過萬宗

世貿總部所在的瑞士共有497人確診新型肺炎，比9日增加123人，有3人死於疫情，另外有3人康復。而鄰國意大利則繼續成為中國以外的重災區，截至10日，當地病例由9日9172人升至10149人，再多168人不治，創下單日死亡人數新高，疫情至今導致意大利有631人喪生。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）宣布將「封城」措施擴散至全國，所有體育賽事包括意甲暫停，意大利足總（FIGC）承認，今個球季可能無法完成，因此正考慮不同替代方案決定冠軍誰屬，但不排除會懸空。

另外斯洛文尼亞10日宣布封閉連接意大利的邊境，以阻止疫情散播。