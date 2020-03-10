【新冠肺炎】比爾蓋茨贊助　將向西雅圖市民派發病毒檢測工具

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國肆虐，美國疫情加劇，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）也加入抗疫行列，他贊助的計劃將在未來數星期向擔心可能染疫的西雅圖（Seattle）居民提供家居檢測工具，令他們可在家採集鼻腔樣本，並寄回相關單位分析。

美國西雅圖—塔科馬國際機場兩名員工3月3日在機場內戴着口罩。（AP）

檢測的分析結果會在1到2天內完成，並會交由當地衛生部門通知確診患者。患者可透過網絡提供其移動史及接觸史，讓官員更容易尋找其他需要隔離或檢測的人，同時亦讓官員追蹤病毒的傳播，及識別潛在的疫情熱點。

比爾及梅琳達・蓋茨基金會（Bill ＆ Melinda Gates Foundation）負責應對新冠肺炎的道爾（Scott Dowell）表示，計劃的最終目標是每日進行數千次的測試。

道爾指，計劃會盡快實行，但仍未有確實推出的日期，「雖然計劃有很多事情要解決，但這有巨大的潛力去扭轉疫情擴散的浪潮。」

蓋茨基金會已承諾捐出1億美元協助抗疫，之後並表示增撥500萬美元應對西雅圖地區的新冠肺炎，捐款的大部分會用作擴大測試及分析的範圍。