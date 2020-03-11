【新冠肺炎】英國衛生副國務大臣確診　早前曾到首相府出席活動

全球繼續受到2019年冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，多國的確診人數持續上升，其中在英國有383人確診，而當中一名患者是主管衛生事務的內閣官員。

英國衛生副國務大臣多麗斯證實確診新型肺炎，目前正在康復。當局正追查她的感染源頭。 （Getty Images）

《泰晤士報》（The Times）3月10日報道，英國衛生副國務大臣多麗斯（Nadine Dorries）證實確診受感染，她目前已接受隔離，並正在康復。

現年62歲的多麗斯在上周曾與數以百計人士會面，包括在5日到唐寧街10號（10 Downing Street）出席由首相約翰遜（Boris Johnson）舉行的三八婦女節活動，她於翌日簽署推動立法應對新型肺炎疫情時感到不適，並在周末期間出現乾咳、發熱等病徵。

現時未知她從何感染病毒，政府正追查所有曾經與她接觸人士的下落，一旦出現任何徵狀，當局會安排他們接受病毒檢測。

多麗斯確診的消息勢令外界爭論國會是否因應疫情關閉，或是否向訪客作出限制等。《泰晤士報》早前報道，英國國會可能暫時關閉五個月，衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）表示對建議持開放態度。