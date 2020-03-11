【美國大選】拜登獲前候選人楊安澤支持

美國六個州份3月10日舉行總統初選。前副總統拜登（Joe Biden）成功搶佔重地密歇根州（Michigan），形勢大好。上周宣布退選的楊安澤（Andrew Yang）同日表態支持拜登。

拜登3月9日在底特律出席競選活動，3月10日順利取下密歇根州。（美聯社）

楊安澤因為選情未如理想，上月宣布退選，之後獲美國有線新聞網絡（CNN）聘請出任政治評論員。楊安澤在節目中表示，認為拜登是定位最佳的候選人去擊敗總統特朗普（Donald Trump），並指民主黨需要「在今晚起，作為一個政黨團結一致」。

楊安澤形容，拜登是愛國的公僕，是正直的人。曾在2016年總統初選支持參議員桑德斯（Bernie Sanders）的楊安澤指，桑德斯啟發了他參選，但相信桑德斯、參議員沃倫（Elizabeth Warren）和他自己提出的進步派理念將於拜登政府有表達意見的權利，開始解決問題。

桑德斯在四年前的初選成功搶佔密歇根州，不過如今卻由拜登勝出。拜登同時勝出密蘇里州（Missouri）和密西西比州（Mississippi），再次展示出工人階級和非裔選民對拜登的堅實支持。另外三個州份點票工作仍在進行。

民主黨總統提名戰進入最後直路。拜登成功爭取溫和派民主黨人的支持，包括印第安納州南本德市（South Bend）前市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）。兩名非裔參議員賀錦麗（Kamala Harris）和布克（Cory Booker）也為拜登站台。