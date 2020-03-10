【美國大選】初選前夕　拜登再獲非裔參議員支持

美國「小超級星期二」3月10日登場，六個州份舉行總統初選。前副總統拜登（Joe Biden）獲參議員賀錦麗（Kamala Harris）支持後，3月9日再得到另一名非裔參議員布克（Cory Booker）支持。
賀錦麗（左一）、密歇根州州長惠特默（右二）和布克（右一）3月9日在底特律為拜登站台。（美聯社）
布克正式表態支持拜登。他在Twitter發文指，拜登將恢復橢圓形辦公室的高尚品德，並應對最迫切的挑戰。他另外發電郵指，拜登11月將帶領民主黨在全國上下選舉旗開得勝。
The answer to hatred & division is to reignite our spirit of common purpose.@JoeBiden won’t only win - he’ll— Cory Booker (@CoryBooker) March 9, 2020
show there's more that unites us than divides us.
He’ll restore honor to the Oval Office and tackle our most pressing challenges.
That’s why I’m proud to endorse Joe. pic.twitter.com/RcsnZs5mfQ
布克同日在底特律（Detroit）出席競選活動，為拜登站台。他形容拜登是民主黨擊敗總統特朗普（Donald Trump）的最佳一擊。同場的賀錦麗也表示相信拜登。拜登指，將團結起所有民主黨人、共和黨人和獨立選民。
外界認為，如果拜登取得民主黨總統提名資格，布克、賀錦麗和參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）均有機會出任拜登副手。拜登接受全國廣播公司（NBC）訪問時指，上述所有人都有能力出任總統，但如果未取得提名資格便確定副手人選則很冒昧。
密歇根州、華盛頓州等共六個州份3月10日舉行初選。「小超級星期二」前夕，拜登爭取到賀錦麗和布克兩名非裔參議員支持，有望在密歇根州搶攻非裔選票。路透社和益普索（Ipsos）的民調顯示，參議員沃倫（Elizabeth Warren）退選後，拜登支持度上升，同屬進步派的參議員桑德斯（Bernie Sanders）反而未有受惠。