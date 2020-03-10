【美國大選】初選前夕　拜登再獲非裔參議員支持

美國「小超級星期二」3月10日登場，六個州份舉行總統初選。前副總統拜登（Joe Biden）獲參議員賀錦麗（Kamala Harris）支持後，3月9日再得到另一名非裔參議員布克（Cory Booker）支持。

賀錦麗（左一）、密歇根州州長惠特默（右二）和布克（右一）3月9日在底特律為拜登站台。（美聯社）

布克正式表態支持拜登。他在Twitter發文指，拜登將恢復橢圓形辦公室的高尚品德，並應對最迫切的挑戰。他另外發電郵指，拜登11月將帶領民主黨在全國上下選舉旗開得勝。

The answer to hatred & division is to reignite our spirit of common purpose.@JoeBiden won’t only win - he’ll

show there's more that unites us than divides us.



He’ll restore honor to the Oval Office and tackle our most pressing challenges.



That’s why I’m proud to endorse Joe. pic.twitter.com/RcsnZs5mfQ — Cory Booker (@CoryBooker) March 9, 2020

布克同日在底特律（Detroit）出席競選活動，為拜登站台。他形容拜登是民主黨擊敗總統特朗普（Donald Trump）的最佳一擊。同場的賀錦麗也表示相信拜登。拜登指，將團結起所有民主黨人、共和黨人和獨立選民。

外界認為，如果拜登取得民主黨總統提名資格，布克、賀錦麗和參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）均有機會出任拜登副手。拜登接受全國廣播公司（NBC）訪問時指，上述所有人都有能力出任總統，但如果未取得提名資格便確定副手人選則很冒昧。

密歇根州、華盛頓州等共六個州份3月10日舉行初選。「小超級星期二」前夕，拜登爭取到賀錦麗和布克兩名非裔參議員支持，有望在密歇根州搶攻非裔選票。路透社和益普索（Ipsos）的民調顯示，參議員沃倫（Elizabeth Warren）退選後，拜登支持度上升，同屬進步派的參議員桑德斯（Bernie Sanders）反而未有受惠。