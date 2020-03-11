【新冠肺炎・意大利】累計確診逾萬宗　死亡病例增168破單日紀錄

意大利2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，民防機構主管在新聞發布會上表示，當地3月10日的累計最新確診病例是10,149宗，死亡個案631宗，創下單日死亡人數新高，1,004宗為已治癒個案。

意大利民防機構主管博雷利（Angelo Borelli）當地時間3月10日說，截至當天下午6時，意大利累計確診病例突破萬宗，達到10,149宗。

博雷利指出，意大利確診病例較上一日增加977宗，當天新增死亡病例168宗，累計增至631例，治癒個案則累計1,004宗。

在現有確診病例中，有5,038名患者在醫院接受治療，其中877人在深切治療部治療，另有2,599人在居家隔離。

博雷利說，目前的死亡病例中絕大多數是老年人，其中45%的死亡病例年齡介乎80歲至89歲，14%的死亡病例年齡在90歲以上。

意大利3月9日採取更嚴厲措施控疫，將封城擴大到全國範圍。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）9日晚通過電視講話宣布，為避免疫情進一步擴散，從10日起在全國範圍內實施封城。按照全國封鎖規定，除了可證明的工作、健康和緊急需求三種特殊原因，意大利全國範圍內的民眾不得擅自離開所在地。

孔特此前一天凌晨表示，已經簽署緊急法令，從當天開始米蘭和旅遊勝地威尼斯等，實施隔離措施至少到4月3日。當時封城措施覆蓋全國最富裕的倫巴第大區（Lombardy）和另外4區中的14個省，影響1,600萬人。