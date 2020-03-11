日本311大地震9周年　安倍向逝者獻花　警方未放棄搜索失蹤者遺體

2020年3月11日，日本「311大地震」踏入9周年，首相安倍晉三同日出席悼念活動，向死難者獻花。 在這場災難中，至今仍有超過2500人失蹤，但警方未放棄尋找遺體，共同社報道，岩手縣、福島縣及宮城縣的警方在遭受海嘯侵襲的沿岸地區展開搜索，尋找失蹤者的線索。有參與搜索的隊員稱「哪怕是一塊骨頭、一顆牙齒也好，希望能找到並交給遺屬。」

日本首相安倍晉三3月11日在東京首相辦公室向311大地震遇難者獻花。（AP）

日本每年會為311大地震舉辦悼念活動，政府會在東京舉辦大型悼念儀式，各地的民眾和政府官員亦會在當地集會悼念。但今年由於2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在國內持續，多場活動被取消或延期。

首相安倍晉三及日本內閣總理大臣3月11日在東京首相辦公室舉行悼念活動，他們在下午2時46分默哀。該時間是2011年311地震時發一刻。

日本311大地震遇難者的丈夫3月11日在北部氣仙沼市的海邊，向大海拋出鮮花，盼送給亡妻（AP）

至今仍有逾2500人失蹤 遺體未尋回

據日本警察廳公布的數據顯示，截至2020年3月10日，在311大地震失蹤的人數為2529，死亡人數為15899人。當地仍未放棄搜索失蹤者遺體或他們的遺物。

共同社報道，陸前高田市是岩手縣內遇難人數最多的城市，大船渡36名警務人員3月11日在該市默哀後，到氣仙川的河岸用鐵耙等工具撥開草叢和石頭，確認是否有遺留物品。

參加搜索行動的昆徹指「市內還有超過200人失蹤。哪怕是一塊骨頭、一顆牙齒也好，希望能找到並交給遺屬。」