【新冠肺炎】封關背後白宮鬧分歧　財長極力反封恐拖累經濟

美國總統特朗普（Donald Trump）3月11日宣布對歐洲實施旅遊禁令，引發環球股市動盪。彭博社引述知情人士報道，特朗普與白宮幕僚討論政策時，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）和白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）曾極力反對封關。

報道指，醫療專家認為減少疫情蔓延速度最好的做法是拒絕歐洲人入境，爭取時間，期望天氣回暖時病毒自然消失。不過姆努欽和庫德洛極力反對封關，認為經濟代價太大。

知情人士透露，封關決定是由抗疫工作小組的醫生伯克斯（Deborah Birx）提出。她表示，很多美國新增個案的源頭可以追溯至歐洲，並指如果提早封關，便會有較少州份受影響。衞生部長阿扎（Alex Azar）同意。

姆努欽極力反對，指沒有人考慮到經濟損失和有機會失去的就業職位。但部份特朗普最緊密的顧問甚至要求採取更加嚴謹的措施，例如直接停航。國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）支持將封關決定擴展至歐洲以外。

美國總統特朗普3月11日發表全國電視講話，宣布封關的決定。（路透社）

據指，特朗普任由雙方爭持，聽夠了之後便叫部份顧問離開橢圓形辦公室，到內閣會議室討論得出共識後再回來。官員返回辦公室時，幾乎所有人都支持實施旅遊禁令。而特朗普也同意在黃金時間發表全國電視講話作出宣布。

今年適逢美國大選年，幕僚認為此時是特朗普任內最重要的時刻。其中一人向彭博社表示，「我們將在這裏定出勝負。」另一人指，如果股市低於特朗普上任時的水平，特朗普聲稱能夠帶領經濟走上正軌的說法將被粉碎。

報道提到，其他幕僚離開後，特朗普和白宮高級政策顧問米勒（Stephen Miller）仍為10分鐘的講辭作最後修改，包括刪去特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）向因為病患受苦的人送上慰問的字句。