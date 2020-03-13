【新冠肺炎】美國俄亥俄州僅5宗確診　官員：估計已逾10萬人感染

2019冠狀病毒病（COVID-19）在全球多國蔓延，美國俄亥俄州的確診個案為5宗，但該州衞生部總監阿克頓（Amy Acton）3月12日表示，估計州內超過10萬人已感染新型冠狀病毒。州長德瓦恩（Mike DeWine）之後也在社交網站轉發該言論，該州已下令中小學停課。 俄亥俄州位於五大湖地區，東鄰賓夕法尼亞州，是美國人口第7大的州份。

新型肺炎疫情在美國惡化，特朗普（左）3月11日召開緊急會議與官員商討對策（AP）

美國媒體《國會山》（The Hill）3月12日報道，阿克頓（Amy Acton）在新聞發布會上表示，鑑於該病毒在社區中傳播，估計州內至少有1％的民眾已感染新型冠狀病毒。她稱「我們（俄亥俄州）有1170萬人。因此，按數學計算就是患者超過10萬人。這會使你對新型冠狀病毒是如何傳播，以及它的傳播速度有所了解。」

阿克頓補充說，測試的緩慢意味着該州沒有確切的病例數據。

在發布會上，同場還有俄亥俄州州長德瓦恩（Mike DeWine）。德瓦恩之後也在社交網站Twitter轉發阿克頓的發言。

.@DrAmyActon: I know it is hard to understand #COVID19 since we can't see it, but we know that 1% of our population is carrying this virus today -- that's over 100,000 people. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) March 12, 2020

《國會山》引述專家指，新型冠狀病毒可以致命，對老人或長期病患者來說尤其危險，但整體來說，不是所有感染者都會出現症狀，而且有約80%感染者未有住院。報道指出，由於缺乏廣泛檢測，俄亥俄州的情況也可能說明其他州份同樣有很多隱藏病例。

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俄亥俄州下令停課3周

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月12日報道，俄亥俄州將在接下來的三周內關閉所有中小學，以制止新型肺炎疫情的傳播，停課時間持續至4月3日。

截至3月12日下午，俄亥俄州僅有5宗確診病例。但當地接受檢測的人數也不多，目前另有30人在測試後結果呈陰性，另有52人出現症狀，已接受檢測但結果尚未出爐。

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