加拿大國會報告稱中俄干預　威脅民主基石

加拿大議會國家安全和情報委員會（National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians）3月12日發表報告稱加拿大的民主有被中國及俄羅斯干預的風險。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）12日稱該國一定要加強防範。

加拿大議會國家安全和情報委員會3月12日發表報告指出，政府所有層級的民選及公職人員都已成為被干預的目標。圖為2月14日加拿大總理杜魯多在德國出席柏林安全論壇。（Getty）

委員會在這份年度報告中提到，「外力干預的主要肇事者是中國以及俄羅斯。」

文中指兩國利用其僑民、卧底探員以及建基於加拿大校園的團體，在加拿大進行「重大而持續」的外力干預活動。這是外國行為者想影響加拿大的輿論、操控媒體以及影響政府決策的動作的一部分。

報告內文指出：「進行外力干預活動的國家，對加拿大構成威脅，以及主要對加拿大的民主基石構成威脅。」

文中亦指出，該國所有層級的民選及公職人員都是被干擾的目標。基於安全檢查關係，他們不是全部都有聽取相關簡報。

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）辦公室、中國駐渥太華大使館與俄羅斯駐渥太華大使館皆未有即時回應有關報道。