【新冠肺炎】中國外交部：中韓成立聯防聯控合作機制

中國外交部發言人耿爽3月13日在北京表示，3月13日上午，中韓應對2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情聯防聯控合作機制正式成立並舉行首次視訊會議，「會議開得高效務實」。

韓國2019冠狀病毒病疫情嚴重，據政府3月13日上午公布資料，該國確診個案累計7,979宗。圖為3月13日穿着防護裝備的工人在韓國首爾的地鐵站噴灑消毒劑。（AP）

有記者問向中國外交部發言人耿爽查查詢有關中國對於中韓成立新冠肺炎疫情聯防聯控合作機制以及舉行首次視像會議有何看法。

他回應稱，今天上午中韓應對新冠肺炎疫情聯防聯控合作機制正式成立並舉行首次視訊會議。中方已經發布消息。

耿爽表示，兩國在做好本國疫情防控的同時，還加強相關部門之間的交流合作，採取一系列有效的聯防聯控措施。在此基礎上，針對中韓兩國和國際疫情形勢的變化，雙方成立應對疫情聯防聯控合作機制，十分及時和必要，既是落實兩國元首重要共識的積極舉措，也將為世界各國攜手共同抗疫提供參考借鑒。

耿爽指出13日上午舉行的機制首次會議開得高效務實。雙方積極評價兩國前期疫情防控努力和對口部門交流合作，探討下一步加強聯防聯控合作的重點方向和具體舉措，就減少不必要人員流動、嚴控「四類人員」出境、加強出入境檢疫、交流防控指南和診療技術、照顧好對方國家留學生和僑民等達成廣泛共識。