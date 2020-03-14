【美國大選】曾遇示威者衝擊　美媒：拜登正式尋求特工處保護

美國民主黨總統競選人拜登（Joe Biden）3月初在洛杉磯發表演講時遭示威議者衝擊講台。美聯社3月13日援引兩名要求匿名的消息人士報道，拜登團隊已經正式向美國特工處（U.S. Secret Service）請求保護。

拜登已在民主黨內選舉中取得較大優勢。圖為拜登在紐約發表演講。（AP）

國土安全部將最終決定是否提供保護，預計很快會有結果。國會領袖層已經接獲拜登陣營有關要求特工處保護的通知。

在3月3日「超級星期二」的民主黨初選中，拜登取得絕佳成績，成為民主黨競選人中的領頭羊，當晚在洛杉磯發表獲勝演講。演講期間，兩名示威者先後試圖衝上講台，拜登的妻子吉爾（Jill Biden）和多名職員合力阻擋示威者。拜登和吉爾均沒有受傷。

報道稱，按法律規定，特工處保護適用於總統、副總統和家屬，同時也會保護其他重要政府官員，有時可向主要政黨競選人提供保護。

按照流程，向具體人員指派特工保護，需要競選陣營正式發起保護請求，由特工處作出威脅評估，並與國土安全部官員、參眾兩院多數黨少數黨領袖和另一名成員組成的委員會協商，最終由國土安全部作出決定。但有些競選團隊不願申請，因為需要按特工處的安全要求接受額外後勤和計劃約束。