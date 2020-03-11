【美國大選】拜登勝出「小超級星期二」　民主黨初選逐漸明朗

美國3月10日再舉行6個州的初選，截至香港時間下午1時，已確定拜登（Joe Biden）可取得四個州的勝利。民主黨初選結果已逐漸明朗化。

拜登在10日「小超級星期二」初選中再取得勝利，與桑德斯距離開始拉遠。（Reuters）

拜登目前已確認在密歇根、密西西比、愛達荷州及密蘇里州取得勝利。其中密歇根州在上屆2016年的初選時桑德斯成功擊敗希拉里（Hillary Clinton）取得勝利，桑德斯這次在密歇根州的落敗，顯示民主黨初選結果已逐漸明朗化。

開始拉攏桑德斯支持者

拜登在10日前往賓夕法尼亞州的費城，出席選舉活動時向桑德斯的支持者表示：「我要對桑德斯及他的支持者的熱情與孜孜不倦表達謝意。」「我們有共同的目標，擊倒特朗普（Donald Trump）。特朗普的美國優先政策只會令美國變得孤獨，讓我們一起打倒他。」

拜登稱美國國民不需要更多的憤怒與分割，民主黨可以團結一致。他的說話被視為是拉攏桑德斯的支持者。

民主黨初選至今，拜登反超桑德斯領先。先後退選的熱門參選人，包括布蒂吉格（Pete Buttigieg）及沃倫（Elizabeth Warren），均改為支持拜登，令拜登的支持度急升。在10日的初選前，民調已顯示拜登在多個州分佔優。

隨着各對手的退出，民主黨初選只餘下拜登及桑德斯之爭，在10日後拜登的領先將更明顯。